В Майкопе объяснили громкий звук, который напугал жителей

МАЙКОП, 20 июля. /ТАСС/. Громкий звук, испугавший жителей республиканского центра Адыгеи - Майкопа, связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг глава администрации города Геннадий Митрофанов.
"В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Никакой опасности для людей нет", - написал Митрофанов, уточнив, что обстановка спокойная и контролируемая.
Местные жители в соцсетях предположили, что причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник.