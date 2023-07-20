В Майкопе объяснили громкий звук, который напугал жителей

Глава администрации города Геннадий Митрофанов сообщил, что он связан с маневрированием самолетов и никакой опасности для людей нет

МАЙКОП, 20 июля. /ТАСС/. Громкий звук, испугавший жителей республиканского центра Адыгеи - Майкопа, связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в четверг глава администрации города Геннадий Митрофанов.

"В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома. Никакой опасности для людей нет", - написал Митрофанов, уточнив, что обстановка спокойная и контролируемая.

Местные жители в соцсетях предположили, что причиной громкого звука мог стать сбитый беспилотник.