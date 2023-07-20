Собянин вручил благодарности сотрудникам сферы торговли

В Москве 2 млн сотрудников сферы торговли, а за последние 10 лет количество точек торговой сети выросло почти втрое - с 25 до 60 тыс.

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил благодарности 11 сотрудникам сферы торговли в преддверии их профессионального праздника, который отмечается 22 июля. Церемония прошла в концертном зале "Москва".

"Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы вкладываете сердце в то, что вы делаете каждый день", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в Москве 2 млн сотрудников сферы торговли, а за последние 10 лет количество точек торговой сети выросло почти втрое - с 25 до 60 тыс.

"То, что происходит сегодня в торговых сетях, в торговых центрах, является серьезной проблемой, серьезным вызовом для торговли. Электронная онлайн-торговля развивается постоянно, каждый год "откусывает" часть оборотов от розничной торговли. Сегодня уже 20% принадлежит электронной торговле", - сказал Собянин.

Он отметил, что для поддержки розничной торговли власти Москвы выделят гранты для расширения досуговой деятельности и улучшения архитектурного облика торговых центров.