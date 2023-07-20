Мезенцев: молодежное сотрудничество занимает особое место в отношениях РФ и Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства считает, что необходима "практика искренних, товарищеских отношений, откровенных разговоров, обсуждения тех тем, которые значимы для молодых граждан"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сотрудничество в молодежной сфере играет особую роль в отношениях России и Белоруссии. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев по случаю открытия в Калининграде российско-белорусского молодежного форума.

"Значимо, что в масштабной системе двустороннего взаимодействия Белоруссии и России молодежное сотрудничество занимает особую роль. <...> Организаторы [молодежного форума] написали очень содержательные, весомые в определенном смысле слова, обращенные в перспективу фразы, которые характеризуют цель форума: содействовать развитию молодежного сотрудничества на пространстве Союзного государства, продвижению реализации совместных инициатив и проектов, сопряжению молодежной политики для полноценной реализации духовного, научного и творческого потенциала молодых граждан наших стран, объединенных Союзным договором", - сказал он.

Мезенцев добавил, что необходима "практика искренних, товарищеских отношений, откровенных разговоров, обсуждения тех тем, которые значимы для молодых граждан России и Беларуси сегодня".

По его словам, в настоящее время Москва и Минск испытывают "неправедное, беспрецедентное, хамское" давление Запада во всех областях, в том числе в экономике, политике, информационной и военной сферах. "Какой на это ответ? Быть ближе друг к другу. Быть оптимистами, профессионалами и людьми сильными, чья воля и дух [базируются] на фундаменте Великой Победы 1945 года, где уважение к старшему поколению и сделанному им для нас - это тоже повод задуматься о том, какие мы сегодня", - подчеркнул госсекретарь СГ.

Мезенцев выразил убежденность, что эти темы также будут затронуты на молодежном форуме двух стран.

11-й российско-белорусский молодежный форум проходит с 19 по 22 июля в Калининграде. Его участники будут обсуждать вопросы сохранения исторической памяти, приоритеты молодежной политики РФ и Белоруссии, информационную безопасность в молодежной среде и другие темы. В качестве организаторов форума выступают Министерство науки и высшего образования России, Национальный совет молодежных и детских объединений РФ, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Министерство образования Белоруссии и Белорусский республиканский союз молодежи.