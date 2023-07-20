Кириенко указал на важность командной работы в период вызовов

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что она позволяет решить любую задачу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Командная работа в период, когда страна сталкивается с вызовами, позволяет решить любую задачу, в одиночку нельзя ничего добиться. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам прошедшей на Бородинском поле военно-патриотической игры "Зарница 2.0".

Кириенко подчеркнул, что юные участники, многие из которых спали меньше двух часов, проявили мужество, выносливость, "причем командой дошли до конца". "Это наверное самое главное, ребята, вы это чувствуете сейчас и еще больше будете чувствовать в жизни - сегодняшние вызовы таковы, что в одиночку нельзя сделать практически ничего, а командой можно решить любую поставленную задачу", - подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ. Он выразил уверенность в том, что командная работа позволит справиться с любым противником.

По его словам, участники "с такой волей, с таким вовлечением участвовали в "Зарнице", что абсолютно понятно, что это отчасти игра, потому что это, конечно, настоящая учеба", освоение навыков и получение опыта командной работы.

Презентационная региональная военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" проходит на территории музея-заповедника "Бородинское поле" в Московской области с 19 по 21 июля. Участие в ней принимают 125 школьников в возрасте 15-16 лет, поделенные на четыре команды из Тверской области, Белгородской области, Московской области и Москвы. Они отрабатывают навыки по оказанию первой помощи, ориентированию на местности, альпинисткой подготовке и обеспечению информационной безопасности. Отдельным направлением стала работы с современными устройствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, при помощи которых выполняются оборона, удержание и захват объекта, организация засады, нападения на движущиеся объекты и маскировка.

Организаторами выступили Российское движение детей и молодежи "Движение первых", общество "Знание". Обеспечивают игру около 40 специально подготовленных инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".