В Беслане в 2025 году построят многопрофильный центр медицинской реабилитации

Центр будет рассчитан на 100 стационарных коек и 11 коек дневного стационара

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Многопрофильный центр медицинской реабилитации построят в Беслане в 2025 году. Об этом сообщили в Минздраве Северной Осетии в четверг.

"Минздрав подписал двустороннее соглашение о государственно-частном партнерстве с ООО "ПремиумСтрой-Кавказ" по строительству многопрофильного центра медицинской реабилитации в г. Беслане. Это означает, что через два года в Северной Осетии появится новое учреждение здравоохранения, аналогов которому на сегодняшний день в регионе нет", - говорится в сообщении.

Центр будет рассчитан на 100 стационарных коек и 11 коек дневного стационара. В его состав войдут отделения травматологии и ортопедии, неврологии, реанимации и интенсивной терапии, реабилитации и восстановительного лечения, клинической психологии и коррекционной педагогики, а также водолечения с бассейном.

Все отделения будут оснащены современным функциональным реабилитационным оборудованием.

Реабилитационный центр станет первым учреждением здравоохранения, которое появится в республике в форме государственно-частного партнерства.