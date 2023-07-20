В Коми на выставке представили макет самодельной бомбы для срыва Первомая и нож диверсанта

В числе экспонатов также представлены письма Ядвиги Дзержинской, племянницы основателя ВЧК Феликса Дзержинского

СЫКТЫВКАР, 20 июля. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Макет самодельной бомбы, изготовленной для срыва первомайской демонстрации в Сыктывкаре, и нож одного из заброшенных в Коми немецких диверсантов, по мотивам истории с которыми созданы книга и фильм "А зори здесь тихие", представлены на выставке в музее УФСБ по Республике Коми. Музей впервые открыл двери для журналистов в преддверии 105-летия со дня образования органов безопасности в республике.

"У нас хранится макет самодельной бомбы, обнаруженной 1 мая 1966 года плотником на трибуне Юбилейной, ныне Стефановской, площади Сыктывкара. 4 мая определились первые подозреваемые, ими оказались не матерые террористы, а два студента. Установили их по вложенной внутри мины газете. Взрывное устройство было небольшой силы, студенты жертв не желали, хотели сорвать демонстрацию. Одного из них, студента-физика впоследствии отправили на принудительное лечение", - рассказала сотрудница музея.

Еще один уникальный экспонат - нож одного из 12 немецких диверсантов, заброшенных в Кожвинский район Коми в ночь на 6 июня 1943 года на двух немецких самолетах "Кондор". Эта операция немецкой разведки вошла в историю как "Печорский десант", диверсантам была поставлена задача взорвать железнодорожный мост через реку Печору, чтобы сорвать поставки угля из Воркуты на фронт и в блокадный Ленинград, а также организовать восстания среди заключенных. Как указано в представленном в музее протоколе допроса арестованного Михаила Голова, немецкие агенты были снабжены огромным количеством оружия, взрывчатки, документов и денег. Выполнить поставленные задачи им не удалось, 8 июня двое из них сдались сотрудникам НКВД, остальные были задержаны или ликвидированы.

"Хранящийся у нас нож - довольно редкий экземпляр, он был изготовлен на одном из советских заводов, то есть настолько хорошо была подготовлена и снаряжена группа диверсантов. Частично по мотивам этой истории была написана книга Бориса Васильева и снят фильм "А зори здесь тихие", - сообщили ТАСС в музее.

В числе экспонатов также представлены письма Ядвиги Дзержинской, племянницы основателя ВЧК Феликса Дзержинского, отправленные в отдел КГБ по Воркуте в 1966-1970 годах. Одним из первых громких дел только что образованной в 1918 году Усть-Сысольской ЧК стало дело Ольги Керенской, супруги на тот момент уже бывшего премьера Временного правительства России Александра Керенского, который бросил семью и бежал из страны. В Усть-Сысольске она оказалась по содействию уроженца этих мест Питирима Сорокина. 19 августа 1918 года в Усть-Сысольск поступила телеграмма, что необходимо провести розыск Керенской, арестовать и доставить ее в Котлас. У арестованной нашли два фунта табака и книги, ничего противоправного не обнаружили. В Котласе ее отпустили, она вернулась с детьми в Петроград, а затем эмигрировала в Англию. В Сыктывкаре хранятся рассекреченные материалы ее дела, которые ранее были доступны лишь узкому кругу людей.