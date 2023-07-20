В Югре профинансируют стройку спортивных объектов более чем на 500 млн рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в 2023 году уже выделили средства на строительство 10 спортивных объектов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Финансирование из средств бюджета Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) спортивных объектов, строящихся в городских и сельских поселениях района, составит за два года более 500 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации района.

"За два года - с 2023 по 2025 - на строительство спортивных объектов и площадок уйдет более 500 млрд рублей. Свыше 400 млн рублей выделят из бюджета Сургутского района", - говорится в сообщении.

Как сообщил в четверг глава Сургутского района Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте", в текущем году в районе финансируется строительство 10 спортивных объектов.

"В этом году началось строительство сразу четырех круглогодичных спортивных площадок. Два объекта площадью 1 539 кв. м каждый появятся в Ульт-Ягуне и Ляминой, еще два по 400 кв. м строятся в Федоровском и Сайгатиной. Также продолжается реконструкция стадиона в Солнечном. Оборудование пяти площадок с балансовой стоимостью 46 млн рублей передал [Ханты-Мансийский автономный] округ. Устанавливать и монтировать площадки будем уже за свой счет, это порядка 87 млн рублей", - написал Трубецкой.

Еще несколько спортивных объектов строятся по концессионным соглашениям с совместным финансированием со стороны компаний-недропользователей и Сургутского района. В деревнях Ляминой и Русскинской строятся спорткомплексы с участием "Роснефти" (вкладывает 68 млн рублей, район выделил 9 млн) и "Лукойла" (соответвественно, 58 млн и 17 млн). В тех же деревнях строятся хоккейные корты. Также "Роснефть" вложила 19 млн в хоккейный корт в селе Угут, район добавил еще 26 млн, сообщил Трубецкой.

Он добавил, что с 2017 года в районе построены 14 многофункциональных спортплощадок, 14 тренажерных комплексов, 9 крытых хоккейных кортов, 7 спорткомплексов с универсальным игровым залом, 2 скейт-парка, 1 спортзал. "Уровень охвата жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, растет. В 2019 году данный показатель составлял 59 тыс. 428 человек, или 50% от общего количества населения района (возраст от 3 до 79 лет). К 2022 году мы достигли показателя в 88 тыс. 167 человек, или 72,6%", - сообщил Трубецкой.