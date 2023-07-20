Гладков наградил жителей Грайворона за проявление мужества при обстрелах со стороны ВСУ

Награды получили участники территориальной самообороны, водители, добровольцы и сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы

ТАСС, 20 июля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил жителей Грайворонского городского округа, которые проявили мужество и героизм при спасении мирного населения в дни обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в четверг в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня вручил заслуженные награды жителям Грайворонского городского округа. В майские дни, дни атаки врага и самых страшных обстрелов наших грайворонских сел, жители разных профессий проявили мужество и героизм. Мы все помним, насколько тяжелая тогда была ситуация, многие из нас впервые в своей жизни столкнулись с подобными вызовами. Но все как один с честью прошли выпавшие на нашу долю испытания, а главное - смогли спасти сотни человеческих жизней", - написал глава региона.

По его словам, награды были вручены участникам территориальной самообороны, водителям и добровольцам, которые вывозили жителей сел в безопасные места, а также сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской службы, большая часть из которых - женщины. "Несмотря на обстрелы, они оставались на рабочих местах, принимали звонки от людей, которые оказались в беде. Ежесуточно на горячую линию поступало более 700 обращений", - добавил Гладков.

Губернатор пожелал получившим награды "крепкого здоровья, выдержки, мирного неба, тихих дней и ночей".

В четверг глава региона также осмотрел ход восстановительных работ в Грайворонском округе, в том числе в селе Козинка, где из-за массированных обстрелов ВСУ рабочие долго не могли приступить к работам. "Но на сегодняшний день динамика восстановления хорошая: из 186 пострадавших домовладений в 107 жилых домах тепловой контур уже закрыт, в 49 домовладениях работы продолжаются, в 30 еще не приступали", - сказал губернатор.

С начала специальной военной операции Белгородская область, в том числе Грайворонский округ, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Кроме этого, 22 мая на территорию округа проникла диверсионно-разведывательная группа Украины. Ранения получили 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. 23 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные при проведении контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинские националистические формирования, прорвавшиеся на территорию региона.