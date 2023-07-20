В Кирове отметят "Ночь города" в 2024 году в ходе празднования 650-летия

На эти цели увеличили финансирование до 383 млн рублей

КИРОВ, 20 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2024 году в ходе празднования 650-летия Кирова провести не только "День города", но и "Ночь города". Об этом в четверг рассказал губернатор региона Александр Соколов в ходе выступления перед депутатами законодательного собрания с отчетом о результатах деятельности правительства Кировской области за 2022 год.

"Празднование 650-летия Кирова будет разделено на несколько частей. Мы решили, поскольку есть традиционная дата Дня города - 12 июня, но это еще и День России, ожидать большого количества федеральных участников было бы странно, поэтому в эту дату [решили организовать] торжества для кировчан. И есть еще одна дата - в летописи основание города отнесено к сентябрю, - в этот день мы [устроим праздник] и для горожан, и для гостей из других регионов. Честно скажу, мне понравилась история, которая применялась в Перми, у них кроме Дня города есть еще и Ночь города, а это для молодежи очень интересно. Поэтому будем еще и Ночь города делать", - сказал Соколов.

Он отметил, что при формировании программы мероприятий активно привлекают общественность, в том числе с использованием проекта поддержки местных инициатив и грантовых конкурсов. "Это самый эффективный способ бюджетных расходов: люди сами определяют, в чем их первоочередная потребность, и находят способ решения своих проблем", - подчеркнул Соколов.

На эти цели из бюджета Кировской области кратно увеличено финансирование - с 217 млн рублей в 2022 году до 383 млн рублей в 2023 году. Кроме того, 50 млн рублей выделено на реализацию проектов по итогам инициированного Соколовым грантового конкурса к юбилею Кирова "Город добрых соседей". Благодаря этому конкурсу планируется благоустроить 57 общественных пространств.

Подготовка к юбилею

Киров отметит 650-летие в 2024 году. В планах - проведение концертов с участием российских звезд, гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра. Планируется проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров и других мероприятий.

Сейчас в Кирове ведутся работы по капитальному ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов, ведется благоустройство двух крупных парков - имени Кирова и Александровского сада, планируется обновление площади перед областной филармонией. В исторической части города появятся новые общественные пространства. К юбилею планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала и провести ремонт аэровокзального комплекса. Начались работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино.

Уже отремонтированы два объекта культурного наследия - Приказная изба и Репинский особняк. В этом году начнется реставрация дома-музея Салтыкова-Щедрина, библиотеки им. Герцена, Вятского художественного училища им. Рылова. В 2024 году будут отремонтированы музей им. Грина, детская филармония, городской клуб ветеранов. Всего к юбилею города отремонтируют 11 объектов культурного наследия Кирова.