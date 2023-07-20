В Анапе планируют ввести занятия по шахматам во всех школах и учреждениях допобразования

Как уточнили в мэрии, в первом полугодии на курорте прошло более 100 турниров и соревнований по этому виду спорта

ТАСС, 20 июля. Мэр Анапы Василий Швец принял решение ввести занятия по шахматам во всех школах и учреждениях дополнительного образования города. Об этом он сообщил в четверг на встрече с представителями шахматного движения в честь Международного дня шахмат.

"Нужно, чтобы шахматы были представлены на всех без исключения направлениях воспитания детей: в школах, учреждениях допобразования, объектах культуры и спорта. Главная задача: увеличить массовый охват. Помещения для занятий шахматами надо выделить в каждом учебном заведении в городе и в сельских территориях", - приводятся слова Швеца в Telegram-канале мэрии Анапы

Также городские власти по итогам встречи с шахматистами Анапы рассмотрят предложения о приглашении гроссмейстеров для мастер-классов и организации чемпионата среди сельских округов. Как уточнили в мэрии, в первом полугодии на курорте прошло более 100 турниров и соревнований по шахматам, в которых приняли участие около 2 тыс. человек.