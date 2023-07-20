Посольство России в Минске направило гуманитарную помощь бойцам СВО

В состав груза вошла тонна белорусской тушенки

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Тонна произведенных в Белоруссии консервов вошла в состав груза гуманитарной помощи, направленного выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО) военнослужащим по инициативе посла РФ в Минске Бориса Грызлова. Об этом сообщило российское посольство в Белоруссии.

"По инициативе посла России Бориса Грызлова из Беларуси в зону проведения СВО направлена помощь нашим военнослужащим, выполняющим боевые задачи. Груз, в составе которого в том числе тонна консервов, произведенных в Республике Беларусь, уже прибыл в Москву и в ближайшее время будет доставлен на передовую", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что российские госслужащие, дипломаты, волонтеры и граждане внимательно прислушиваются к просьбам защитников страны и оказывают необходимую поддержку как бойцам на фронте, так и жителям новых регионов России.

В начале декабря 2022 года сотрудники посольства России в Белоруссии перечислили месячную зарплату на поддержку участвующих в СВО российских военнослужащих. Ранее новогодние подарки для российских военнослужащих в посольство передали представители ветеранской организации Смолевичского района Минской области.