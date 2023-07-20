Омбудсмен ЛНР сообщила о возвращении домой 11 бойцов, освобожденных из украинского плена

По словам Виктории Сердюковой, военнослужащие получали необходимую медицинскую помощь в одном из российских регионов

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. 11 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР), ранее освобожденных из украинского плена, вернулись домой. Они находились в одном из регионов РФ, где получали необходимую квалифицированную медпомощь, сообщила в четверг в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена. Это ребята из числа тех, кто стал участником обменов между Российской Федерацией и государством Украина, состоявшихся в апреле, мае и июне текущего года. В связи с необходимостью получения квалифицированной помощи медиков, они находились на территории одного из субъектов РФ. Сегодня военнослужащие возвращаются домой, в республику", - написала Сердюкова.

По ее словам, среди освобожденных - мобилизованные и офицеры 2-го армейского корпуса ЛНР. "Один из бойцов не видел семью больше года, так как украинская сторона его постоянно вычеркивала из списков на обмен" - добавила омбудсмен.

Она также отметила, что военнослужащие будут определены в одно из учреждений здравоохранения ЛНР для прохождения реабилитации и получения медицинской документации о состоянии их здоровья.

1 июля Сердюкова сообщила ТАСС, что всего в 2023 году из украинского плена вернулись свыше 150 военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР. В частности, 11 июня четверо военнослужащих ЛНР были освобождены в числе 94 российских военнопленных, возвращенных в результате обмена.