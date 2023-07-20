Сын Ивана Краско сообщил, что артист идет на поправку

На прошлой неделе его госпитализировали из-за последствий ранее перенесенного инсульта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, который на прошлой неделе был госпитализирован в Петербурге из-за последствий ранее перенесенного инсульта, идет на поправку. Об этом сообщил ТАСС в четверг сын актера Федор Краско.

"Врачи говорят, [что] состояние все лучше", - сказал Краско, добавив, что пока неизвестно, когда его отца выпишут из стационара.

Ранее сообщалось, что 92-летнему Краско стало плохо 13 июля, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали. В понедельник Краско перевели из реанимации в палату неврологического отделения центра Алмазова.

Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. Более полувека Краско служит в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.