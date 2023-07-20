Данные о способах обхода блокировок станут основанием для включения сайта в реестр РКН

Как уточнил замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин, "вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок, - а не VPN-сервисы"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Информация о способах обхода установленных в РФ блокировок информационных ресурсов, предоставляемая на интернет-сайтах, станет основанием для внесения такого сайта или домена в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по информационной политике, документ размещен в думской электронной базе.

Поправки были внесены ко II чтению законопроекта, который ограничивает долю иностранного владения новостным агрегатором в РФ, документ был принят в I чтении в декабре 2018 года. Так, закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается дополнить новым основанием для включения сайта или домен в реестр РКН. Согласно поправке, им станет размещенная на таких порталах "информация о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым органичен на территории РФ".

Поправку к законопроекту внес замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин. Как уточнил депутат в Telegram-канале, "вносится норма, запрещающая рекламировать способы обхода блокировок, - а не VPN-сервисы".

Кроме того, подчеркнул Горелкин, поправки ко II чтению также устанавливают, что при работе госведомств с провайдерами хостинга запрещается использование услуг зарубежных компаний. Поправки также устанавливают, что контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам.