Путин проводит совещание по развитию арктических городов

Глава государства находится с рабочей поездкой в Мурманской области

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Мурманской области, проводит совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов. Мероприятие проходит частично по видеосвязи.

В совещании принимают участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, зампред правительства - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который курирует в том числе развитие Арктической зоны, а также министр обороны Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Минтранса Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзуллин, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Они присоединились ко встрече по видеосвязи.

На месте с главой государства присутствуют помощник президента Максим Орешкин, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.