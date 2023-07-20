В Переславле после непогоды начались полеты аэростатов на фестивале воздухоплавания

Полеты будут проходить каждый день до 23 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Первые полеты аэростатов на фестивале воздухоплавания "Золотое кольцо России" в Переславле-Залесском Ярославской области состоялись вечером в четверг, фестиваль открылся в среду, но полеты не проводились из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщила пресс-служба Федерации воздухоплавания Ярославской области.

"Первый полет в рамках фестиваля воздухоплавания "Золотое кольцо России" состоялся. Хоть ветер перед взлетом и напугал нас всех", - говорится в сообщении.

Полеты также запланированы на утро пятницы. Они будут проходить каждый день до закрытия фестиваля - он завершится вечером 23 июля. Также 22 и 23 июля для гостей будет организована культурно-развлекательная программа.

Организаторы проводят фестиваль в городах Золотого кольца более 20 лет. В этом году в Переславль приехали 18 команд из Белгорода, Калуги, Самары, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья. Также традиционно в фестивале принимают участие команды из Ярославской области.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов по древним городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.