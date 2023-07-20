Путин рассказал, что не смог прилететь в Североморск из-за непогоды

Президент России провел совещание по развитию арктических городов в Мурманске

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что из-за нелетной погоды не смог посетить Североморск во время сегодняшней поездки в Мурманскую область.

"Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск. Хотели туда на "вертушках" добраться, но по погоде не получилось", - рассказаал он во время совещания по развитию арктических городов, которое проходит в Мурманске.

Североморск находится в Мурманской области. Он наделен статусом закрытого административно-территориального образования для "безопасного функционирования стратегических объектов и баз Северного флота, обеспечения требуемого режима их работы и экологической безопасности населения".