20 июля, 20:15

Путин рассказал, что не смог прилететь в Североморск из-за непогоды

Президент России провел совещание по развитию арктических городов в Мурманске

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что из-за нелетной погоды не смог посетить Североморск во время сегодняшней поездки в Мурманскую область.

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"Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск. Хотели туда на "вертушках" добраться, но по погоде не получилось", - рассказаал он во время совещания по развитию арктических городов, которое проходит в Мурманске.

Североморск находится в Мурманской области. Он наделен статусом закрытого административно-территориального образования для "безопасного функционирования стратегических объектов и баз Северного флота, обеспечения требуемого режима их работы и экологической безопасности населения". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская область
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