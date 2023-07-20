20 июля, 20:24,
обновлено 20 июля, 20:39

Путин обратил внимание на изношенность жилья и систем ЖКХ в Арктической зоне

Президент России отметил, что в некоторых поселениях этот показатель достигает 70%

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Жилье и коммунальная инфраструктура заметно обветшали во многих городах за Полярным кругом - в некоторых поселениях изношенность систем достигает 70%, отметил президент России Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что Арктическая зона стратегически важна для страны, в том числе с точки зрения оборонных вопросов и ресурсной базы.

"Вместе с тем, здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Например, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%. А в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО - закрытых административных территориях - эта проблема еще острее", - сообщил глава государства во время совещания по развитию арктических городов.

Путин добавил, что благодаря некоторым принятым ранее решениям за последние три года "кое-что удалось сделать", получилось продвинуться в решении нескольких вопросов. "Например, идет капитальный ремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и другие общественные пространства. Появляются новые социальные объекты", - перечислил он имеющиеся достижения.

На примере мурманских населенных пунктов президент обратил внимание, что в Североморске построен лицей на 1 200 мест, в Заозерске - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в военном городке Спутник проведен капитальный ремонт здания с библиотекой и детской школой искусств. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская область
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