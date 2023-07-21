В Гидрометцентре предположили, что европейцы столкнутся с тепловым стрессом к 2050 году

По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, уже сейчас еженедельные температуры на юге Европы превышают норму

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Тепловой стресс летом может угрожать половине жителей Европы через 27 лет. Очень высокая температура наблюдается в настоящее время в Италии, Греции, Турции, Испании, Франции, и она продолжит расти, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Метеоролог отметил, что такая погода суперопасна для человека, так как происходит не только обезвоживание, но и изменение химического состава в организме человека. Из-за того, что высокая температура наблюдается не только днем, но и ночью, у организма нет возможности отдохнуть от жары.

"По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, куда входят и наши специалисты, к 2050 году половина населения Европы может столкнуться с высоким или очень высоким риском теплового стресса летом. То есть интенсивность и продолжительность волн тепла будет увеличиваться", - сообщил он.

По словам Вильфанда, большая часть юга Европы и Средиземноморья охвачена экстремальной жарой в настоящее время. Еженедельные температуры на 5-9 градусов выше нормы. В ближайшее время ожидается дальнейшее усиление жары.

"Жара будет усиливаться, в частности, в Греции и Турции. Испанская государственная служба также предупредила, что прогнозируется температура от 42 до 44 градусов. Она объявила красный уровень опасности. Национальная метеослужба Италии также выпустила предупреждение", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что в Северной Америке в ближайшие дни также есть вероятность установления новых температурных рекордов.