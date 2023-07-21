20 июля, 21:19

Путин поручил продумать варианты работы для родственников военных, живущих на Севере

Глава государства пояснил, что важно обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новой специальности

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Профильные органы власти должны помогать членам семей военнослужащих, проживающих в арктических городах, находить подходящую работу. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

"Момент, о котором мы сейчас не говорили, но говорили с губернатором, пока сюда передвигались: нужно заранее подумать о занятости членов семей военнослужащих. Здесь разные существуют возможности для этого. Ничего здесь нового и сложного нет. Нужно просто заранее об этом подумать", - сказал глава государства на совещании по развитию арктических городов.

Он пояснил, что в том числе важно "обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новой специальности для тех людей, которые хотят этим заняться". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация