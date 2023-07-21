В Дагестане филиал РАНХиГС организовал программу допобразования по информбезопасности

Ее уже прошли 75 сотрудников пресс-служб муниципалитетов и органов исполнительной власти региона

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС организовал в Дагестане программу квалификации для специалистов в сфере информационной безопасности в условиях специальной военной операции (СВО). Пилотной площадкой стал Дагестан, где программу прошли 75 сотрудников пресс-служб муниципалитетов и органов исполнительной власти региона, сообщил ТАСС директор филиала Азамат Тлисов.

"Мы столкнулись с новым испытанием в условиях информационной войны и, понятно, что это отражается, в том числе на Дагестане. <…> На сегодняшний день у нас 75 специалистов из муниципалитетов и органов исполнительной власти [республики] приехали [для прохождения программы]", - рассказал Тлисов.

По его словам, в России число кибератак на сайты и социальные сети, которые попадают в поле злоумышленников, выросло на 80% по сравнению с предыдущим годом. Тлисов отметил, что в организации спам звонком и различных вбросов, которые влияют на общественное мнение "задействованы не дилетанты, а специально подготовленные группы террористов, которые пытаются раскачать информацию и не гнушаются никакими способами". "Поэтому важно через различные каналы переподготовки кадров обеспечивать устойчивость систем, которые отвечают за безопасность", - добавил собеседник агентства.

Спикерами программы выступили директор АНО "Институт развития парламентаризма", военно-политический технолог Алексей Чадаев, доцент кафедры журналистики, медиакоммуникаций и связей с общественностью Пятигорского госуниверситета Анна Константинова, редактор агентства ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев.

Участники программы обсудили стратегические коммуникации, фейки и кибератаки, вопросы противодействия коррупции и взаимодействие пресс-служб с федеральными информагентствами.