В Мурманской области 12 Героев России получат выплаты по 5 млн рублей

Семьи тех, кто получил звание посмертно, также получат эти средства на улучшение жилищных условий

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Выплаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий получат 12 жителей Мурманской области, получивших в ходе специальной военной операции (СВО) звание Героя России, а также семьи тех, кто получил звание посмертно. Об этом рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам визита главы государства в регион губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы приняли решение о том, что Героям России мы выплачиваем по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. И самим героям, и тем, кто, к сожалению, получил это звание посмертно, эти деньги получают их семьи. Таких у нас 12 бойцов - 5 из них живые, остальные посмертно. Все они получат необходимые ресурсы для того, чтобы их семьи могли в комфортных условиях жить", - сказал Чибис.

Он добавил, что власти региона поддерживают бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. "Все, что необходимо нашим бойцам на передовой, мы дополнительно отправляем. У нас уже с начала СВО 193 тыс. разных единиц всего, что им необходимо, от транспорта до экипировки отправлено. У нас воюет там значительное количество ребят Северного флота. Это 200-я бригада, которой недавно своим указом вы присвоили звание гвардейской. Это 61-я бригада морской пехоты, 80-я арктическая бригада, авиация Северного флота, ПВО - все на передовой. Бойцы очень достойно выполняют свой долг", - подчеркнул Чибис, отметив, что поддержка оказывается и семьям военнослужащих.

Семьи участников СВО в Мурманской области получают различные виды поддержки. С февраля 2022 года из регионального бюджета выделено на различные цели, связанные с проведением СВО, порядка 1,6 млрд рублей. Всего в регионе осуществляется 22 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Они включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", по которой можно получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО - школьники и студенты колледжей - получают бесплатное горячее питание, а дети бесплатно посещают детский сад.