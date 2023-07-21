Директор ЗАЭС назвал МАГАТЭ независимым источником информации о ситуации на станции

Юрий Черничук отметил, что агентство не публикует военные комментарии и не предъявляет претензий к России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МАГАТЭ сейчас является независимым источником информации о ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), при этом организация не предъявляет РФ претензий, несмотря на давление Киева. Об этом в пятницу заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Международная миссия под эгидой ООН - это инструмент, на мой взгляд, который на данный момент является единственным независимым источником информации о состоянии станции для всей мировой общественности", - сказал он в эфире Первого канала.

Черничук подчеркнул, что публикации на сайте МАГАТЭ после визитов Гросси не содержат ни военных комментариев, ни претензий к России, как к "эксплуатирующей организации". По его словам, в "более чем 170 публикациях <...> о событиях Запорожской АЭС" международного агентства содержится только объективная и честная информация о ситуации на станции, несмотря на давление со стороны Киева.

Постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС учреждено по итогам первой поездки главы агентства Рафаэля Гросси на станцию в начале сентября 2022 года. Тогда договорились, что на ЗАЭС будут находиться несколько специалистов агентства, примерно каждый месяц их будет менять новая группа. С тех пор уже проведено восемь ротаций.