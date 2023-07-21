В Мурманской области число обновленных школьных пространств планируют увеличить до 180

Модернизация проводится по программе "Арктические школы"

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Количество пространств различных учебных заведений в Мурманской области, модернизированных по программе "Арктические школы", в этом году достигнет 180. За год планируется преобразовать более 20 пространств, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам визита главы государства в регион губернатор Андрей Чибис.

"У нас сейчас 156 пространств проекта "Арктическая школа", а в этом году будет 180 пространств, которые мы преобразовали в школах. Сами школьники выбирают то пространство и тот дизайн-проект, которое требует обустройства. Дальше этот проект попадает на конкурс, и жюри отбирает то, что нужно сделать", - сказал Чибис.

Глава Заполярья добавил, что отдельный проект по преобразованию пространств учебных заведений региональные власти запустили для школ Приморского района Запорожской области. "Это наш подшефный район, и помимо тех кровель, которые мы ремонтируем, [мы хотим], чтобы в этих школах тоже появлялись современные пространства", - подчеркнул Чибис.

Программа "Арктические школы" была запущена в Мурманской области в январе 2021 года губернатором Андреем Чибисом. Проект предусматривает предоставление грантов на ремонт и модернизацию пространств учебных заведений. Школы могут направлять грантовые средства на обновление школьных столовых, спортивных, общественных и учебных пространств, устанавливать теплицы. Детские сады могут использовать гранты на благоустройство прилегающей территории, общественных и внутренних пространств.