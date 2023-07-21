"Известия": Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

Такую необходимость в министерстве обосновали тем, что сейчас жильцы дома не могут должным образом контролировать использование средств, которые попадают на счета управляющих компаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо министерства высшим исполнительным органам власти.

Как отмечает издание, речь идет о вводе "обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы".

"Сейчас деньги попадают на счета УК (управляющих компаний - прим. ТАСС), в общий котел, и становятся собственностью организации. Жильцы дома могут контролировать их использование только раз в год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат", - пояснил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги, добавил Кошелев. По его словам, управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению, пишет газета.

Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, отмечают "Известия".