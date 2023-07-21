На севере Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Среднеканском районе

ТАСС, 21 июля. Спасатели объявили на 21-23 июля экстренное предупреждение в Среднеканском районе Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, прогнозируется пожарная опасность четвертого класса. Существует риск возникновения ЧС до муниципального уровня. В Минтранс региона и главе муниципалитета направлены рекомендации по реагированию.

Сейчас в Среднеканском районе температура воздуха составляет плюс 28 градусов. Ожидается, что в дневное время воздух прогреется до плюс 34 градусов, осадки и ветер не прогнозируются.

На территории Магаданской области действует режим чрезвычайной ситуации. В отдельных муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разведение огня, в том числе использование мангалов, сжигание мусора и травы, материалов или изделий. Кроме того, запрещается проведение всех видов пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 800 тыс. рублей.