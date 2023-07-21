"Известия": в России предложили запретить термины "экокожа" и "экомех"

В Российском союзе кожевников и обувщиков отмечают, что этими терминами участники рынка обозначают различные искусственные материалы, тем самым вводят в заблуждение потребителей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский союз кожевников и обувщиков (РСКО) предложил запретить термины "экокожа", "веганская кожа" и "экомех". С этой инициативой выступили во время рабочей группы в Совете Федерации под председательством сенатора Вячеслава Тимченко, которая прошла в начале июля. Соответствующие поправки предложили внести в закон о защите прав потребителей, сообщают "Известия" со ссылкой на гендиректора ассоциации Александру Андрунакиевич.

"Более того, ФАС при рассмотрении предложений РСКО о запрете термина уже ответила нам, что приставка "эко" означает "экономичная кожа", что звучит одобрительно со стороны контрольного органа: цена такой продукции действительно бюджетная", - отметила Андрунакиевич, уточнив, что к коже этот материал не имеет отношения.

По ее словам, это предложение сенаторы восприняли положительно и осенью они обсудят этот вопрос в более широком составе на парламентских слушаниях, пишет газета.

В РСКО "Известиям" пояснили, что в России нет стандарта производства "экокожи", "веганской кожи", "экомеха" (для обуви). Этими терминами обозначаются искусственные материалы, что может ввести в заблуждение потребителей, которые считают такой материал экологической натуральной кожей и мехом. Андрунакиевич отметила, что в последние годы производители товаров часто спекулируют подобными словосочетаниями, применяя их в маркетинговых целях, то есть выдают ненатуральные продукты за натуральные и экологические.

В Совете Федерации "Известиям" подтвердили, что в июле рассматривали этот вопрос. "В осеннюю сессию комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности планирует провести слушания по актуальным проблемам в сфере защиты прав потребителей. Этот вопрос войдет в число рассматриваемых. Потребительский рынок РФ на 80% состоит из импортной продукции, до 70% ввозимой обуви приходится на синтетические материалы. Недобросовестные поставщики продают изделия под видом обуви из "экокожи", "веганской кожи", чем обманывают покупателей", - заявил изданию сенатор Тимченко, добавив, что в результате потребители считают, что покупают обувь из натуральной кожи, а получают синтетический материал, в котором летом жарко, зимой холодно, а срок носки не выдерживает и один сезон.

По словам сенатора, защитить покупателей необходимо законодательно: термин "кожа" должен применяться только к натуральному продукту.