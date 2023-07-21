В Находке планируют реализовать проект семейных садов

В городе определили территории для высадки деревьев

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Семейные сады планируют создавать в городе Находке Приморского края. Предполагается, что деревья будут высаживать молодожены при заключении брака, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

С идеей "зеленого" проекта "Семья плюс" выступил житель Находки Евгений Алексеев в ходе приема граждан, который провел губернатор края Олег Кожемяко. Суть проекта заключается в том, то молодожены Находки при заключении брака будут высаживать деревья в общественных местах города. Это же предполагается делать и при рождении детей.

"Очень хорошая идея в плане поддержки и пропаганды семейных ценностей и в то же время охраны природы, экологического воспитания. Могут появиться целые семейные сады, что украсит город. Мы со своей стороны поддержим такой проект", - сказал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Он поручил главе муниципалитета Тимуру Магинскому помочь с дизайн-проектами территорий, где планируется разбить такие сады, а министрам лесного хозяйства и ЖКХ Приморья - посодействовать с саженцами и общей организацией процесса. По словам мэра, уже определены территории для высадки деревьев.

Как доложил министр лесного хозяйства и охраны животного мира региона Константин Степанов, в крае есть питомники, где выращивается посадочный материал. "Пород очень много: абрикос, маньчжурский кедр, дуб, ясень. Мы готовы обеспечить саженцами реализацию этого проекта, наши специалисты окажут и методическую помощь", - уточнил Степанов, слова которого приводятся в сообщении.

Кожемяко отметил, что такой проект должен быть интегрирован в общую концепцию озеленения Находки, а если он получит поддержку среди жителей, то его можно распространить на остальные муниципалитеты Приморского края. По словам губернатора, в регионе возрождается озеленение, реализуются отдельные проекты, включающие высадку кустарников, горшечных растений, посев травы, декоративную обрезку деревьев.