Университет в Норильске планирует к 2035 году увеличить набор студентов в 1,4 раза

В рамках стратегии социально-экономического развития города в вузе построят новый кампус и проведут реконструкцию действующего здания

КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. Заполярный государственный университет (ЗГУ) в Норильске, самый северный вуз в России, планирует к 2035 году увеличить набор студентов и слушателей до 2,2 тыс. человек. Об этом говорится в стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

"Увеличение набора студентов и слушателей в ЗГУ до 2 200 человек", - говорится в документе. В 2022 году этот показатель составил 1 547 человек, таким образом, число набираемых студентов к 2035 году вырастет более чем в 1,4 раза.

Предполагается, что университет в Норильске станет лучшим инженерным вузом Арктики. В стратегии отмечается, что уже сейчас университет входит в число ведущих инженерных вузов Арктической зоны РФ. "Это обеспечивается сотрудничеством с градообразующим предприятием Заполярным филиалом ПАО "ГМК "Норильский никель". Целевой заказ на широкий спектр специалистов горнорудной и металлургической отрасли позволяет студентам определить свою карьерную траекторию на конкретных предприятиях, пройти практику на будущем месте работы, стыковать изучение теории и постоянную связь с производством", - отмечается в документе.

В рамках стратегии предполагается, что в вузе будет построен новый кампус и проведена реконструкция действующего здания. На базе ЗГУ откроется не менее двух учебных центров или лабораторий по направлению "Нефтегазовое производство".

В 2020 году президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Работа над документом стратегии развития Норильска заняла около года. Для создания документа опрашивали активистов общественных организаций, представителей коренных малочисленных народов, жители города. В рамках стратегии города планируется, что около 1,5 трлн рублей будет вложено в развитие Норильска как опорного города Арктики до 2035 года.

Об университете

Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского - единственный государственный вуз на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. В 1944 году в Норильске был открыт Норильский горно-металлургический техникум. В 1947 году в здании техникума был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института, а в 1959 году - вечерний факультет Красноярского института цветных металлов. В 1961 году на базе этого факультета, заочного института и горно-металлургического техникума был создан вуз.