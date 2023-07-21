В Приморье заявили об увеличении турпотока на 13%

В 2023 году в крае планируют принять свыше 3,5 млн туристов

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Приморье за полгода вырос до 1,1 млн человек. Это на 13% больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"С января по июнь Приморье посетили более 1,1 млн человек. Турпоток в регионе вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале текущего года регион принял 685,5 тыс. туристов, в том числе почти 12 тыс. гостей из-за границы", - говорится в сообщении.

Число иностранных гостей в регионе увеличилось в семь раз, в сравнении с первым полугодием прошлого года. Пик туристического сезона в регионе традиционно приходится на вторую половину августа, уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям приема путешественников. В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 году - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туристические поездки были ограничены во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году планируется принять свыше 3,5 млн туристов. Почти 60% от ожидаемого турпотока придется на высокий сезон.