Во Владивостоке появится мемориальный комплекс памяти погибших в ходе СВО

Работы планируют завершить к октябрю 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс памяти погибших в ходе специальной военной операции горожан появится во Владивостоке на Морском кладбище, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"На Морском кладбище Владивостока появится мемориальный комплекс памяти погибших горожан в ходе специальной военной операции. <...> Как рассказали в управлении городской среды мэрии, на месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, по периметру разместят лавочки", - говорится в сообщении.

На данный момент территория огорожена, там представлен паспорт объекта. Для родственников временно оставили один проход, чтобы они имели доступ к местам захоронения.

"Мы с особым уважением относимся к жителям Владивостока, которые отдали свою жизнь, защищая Родину на передовой. Для увековечивания памяти было принято решение провести работы по благоустройству мест захоронения граждан, погибших в ходе проведения СВО. Завершить работы планируем к октябрю этого года", - отметила начальник управления городской среды Наталья Руденко, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщила ТАСС руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Наталья Кокорева, сейчас с каждой семьей погибших ведется индивидуальная работа в рамках подготовки мемориала.