В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 13 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.