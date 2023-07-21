Начать строительство кампуса "СахалинТech" планируют в первой половине августа

На создание объекта выделят 9,8 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Строительство кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ) "СахалинТech" начнется в Южно-Сахалинске в первой половине августа. Об этом сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"В первой половине августа планируем дать официальный старт строительству кампуса мирового уровня "СахалинTech". Перед нами стоит амбициозная задача фактически с нуля возвести современный вуз для нашей молодежи, преподавателей и молодых ученых. Его создание - это, безусловно, большой шаг в развитии образования нашего региона", - говорится в сообщении Лимаренко.

Губернатор проинспектировал ход подготовительных работ на стройплощадке. Сейчас там устанавливают заборы, отсыпают площадки для складирования стройматериалов, готовятся к выемке грунта под котлован будущего здания.

В конце февраля Лимаренко в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предложил построить в регионе кампус университета. Глава государства одобрил инициативу и пообещал включить проект в постановление правительства РФ, которое позволяет регионам России заключать концессионные соглашения без проведения конкурса именно для создания университетских кампусов. Уже на следующей неделе после этого губернатор встретился с учеными Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и договорился о сотрудничестве в создании кампуса "СахалинTech".

На возведение нового кампуса будет выделено 9,8 млрд рублей. Строительство планируется завершить в 2026 году.