Депутат направил в кабмин законопроект о праве родивших студенток перевестись на бюджет

По словам Владислава Даванкова, беременность не должна быть причиной ухода из университета навсегда

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект о праве студенток, родивших ребенка во время обучения, перевестись с платного на дополнительно выделенное бюджетное место. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 34 закона "Об образовании в Российской Федерации", в которой определены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки.

"Переход с платного обучения на бесплатное обучение для женщин, родивших ребенка в период обучения, осуществляется посредством создания дополнительного места, финансируемого за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе в случае отсутствия таких мест при подаче документов обучающейся", - указано в законопроекте.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что рассчитать размеры дополнительного финансирования для реализации предложения невозможно, так как информация о числе женщин, родивших ребенка в период обучения, и не получивших возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не публикуется в открытых источниках.

По словам автора законопроекта, беременность не должна быть причиной ухода из университета навсегда. "Но сейчас именно так и происходит, - сказал Даванков, комментируя инициативу. - После рождения ребенка к учебе на платном возвращаются единицы, потому что у семьи появляются другие более важные расходы. Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте. В университет можно будет вернуться в любой момент после рождения ребенка. Это будет справедливо".