Тайфун "Доксури" может принести в Приморье опасные дожди и ветер в конце июля

По словам главы Приморского гидрометцентра Бориса Кубая, по второму сценарию тайфун выйдет на юго-восточный Китай

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Тайфун "Доксури", зародившийся в Тихоокеанском регионе, может стать супертайфуном и принести на юг Приморского края сильные осадки с 29 по 31 июля. Об этом ТАСС рассказал глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай в пятницу.

"Тайфун уже зародился, получил имя "Доксури", и условия для его развития сейчас хорошие. Он может стать супертайфуном. Сейчас прогностические модели сошлись на двух вероятных сценариях его движения, одна из которых очень опасна для Приморья. Если она реализуется, то резкое ухудшение погоды может произойти с 29 по 31 июля", - рассказал Кубай.

По его словам, первая модель прогнозирует выход тайфуна на юго-восточный Китай, где он начнет заполняться и его сила сойдет на нет. По второй же модели, он может пройти в Желтое море, после чего повернуть на север в Японское море и выйти к берегам Приморья.

20 июля Центральное метеорологическое бюро Тайваня предупредило о сильных ливнях более чем в 10 крупных городах из-за приближающегося "Доксури".

В Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также отметили ТАСС, что 22 июля на Сахалин придет циклон из Хабаровского края. Он принесет дожди разной интенсивности в центральные и северные районы региона. По информации синоптиков, в начале рабочей недели к Сахалину подойдут фронтальные разделы из Приморского края. Они изменят ситуацию с погодой: на юге острова пройдут дожди, на севере - без осадков.

Приморский край в 2023 году переживает особенно дождливое лето. Количество осадков, выпавших во Владивостоке за июнь, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, и подобная ситуация характерна для всего южного побережья края. В июле в Приморье уже дважды прошли сильные дожди, которые вызвали подъемы уровней воды на 1,5-3 м в реках некоторых районов. В минувшие выходные погода также была дождливой, в разных районах выпало от 7 до 44 мм осадков или 10-40% месячной нормы.