В ДНР сообщили, что без электричества остались почти 4 тыс. абонентов

В республике обесточена 61 трансформаторная подстанция, уточнило региональное министерство угля и энергетики

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Более 60 трансформаторных подстанций обесточены на территории Донецкой Народной Республики, без электричества остались почти 4 тыс. абонентов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства угля и энергетики.

"По состоянию на 7:00 21 июля на территории Донецкой Народной Республики обесточена 61 трансформаторная подстанция, 3 944 бытовых абонента", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, службы работают над оперативным восстановлением подачи электричества. Причины отключения не уточняются.