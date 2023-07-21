Россияне составили большинство туристов в Монголии по итогам первого полугодия 2023 года

Руководитель туристической компании "Нудэлчин" Лхагвагийн Мягмар рассказал, что россияне отличаются от других иностранных туристов тем, что любят путешествовать по стране на собственном автотранспорте и предпочитают активный отдых с рыбалкой или паломнические туры

УЛАН-БАТОР, 21 июля. /ТАСС/. Граждане России составили 43% от общего числа иностранных туристов в Монголии по итогам первого полугодия текущего года. Об этом в пятницу сообщило министерство туризма и охраны окружающей среды страны.

"Правительство объявило 2023 год годом посещения Монголии и поставило план принять миллион туристов. По состоянию на конец первого полугодия план исполнен на 30%, нашу страну посетили 302 тыс. иностранцев. Из них 132 тыс. - граждане России, что составило 43% от общего числа туристов", - приводит данные ведомство. Также в первую тройку вошли граждане Китая (17%) и Южной Кореи (16%).

Как рассказал корреспонденту ТАСС руководитель туристической компании "Нудэлчин" Лхагвагийн Мягмар, россияне отличаются от других иностранных туристов тем, что любят путешествовать по стране на собственном автотранспорте и предпочитают активный отдых с рыбалкой или паломнические туры.