Движение на участке трассы А-149 Адлер - Красная Поляна запустили в тестовом режиме

Его ограничивали из-за близости с местом возгорания трансформаторной подстанции РЖД

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Движение транспорта, перекрытое накануне на участке автодороги Адлер - Красная Поляна из-за близости с местом возгорания трансформаторной подстанции РЖД, восстановили в тестовом режиме. Об этом в пятницу сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Перекрытие на ФАД А-149 Адлер - Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22:57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

20 июля ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м км автодороги А-149. Загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 кв. м, в 12:40 мск возгорание на площади 90 кв. м локализовали, в 14:10 мск потушили. Движение на участке, где произошло ЧП, приостановили, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления.