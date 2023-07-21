Председателя нижней палаты парламента Японии госпитализировали с тепловым ударом

По данным агентства Kyodo, угрозы для жизни Хироюки Хосоды нет

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. 79-летний председатель ключевой нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода в пятницу был госпитализирован в Токио с симптомами теплового удара. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, Хосода самостоятельно обратился за врачебной помощью, угрозы для его жизни нет.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. Так, в последние дни в многочисленных районах страны была зафиксирована температура выше 35 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.