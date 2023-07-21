Депутаты Госдумы и военкоры представят номинантов на премию Максима Фомина

Прием заявок продлится с 12 июня по 4 ноября, премия будет вручаться в номинациях "Художественная проза", "Публицистика" и "Медиапроект"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов, а также военкоры и Telegram-каналы, освещающие события СВО, станут номинаторами премии имени военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кузнецова.

"Стало известно, что конкурсантов предложат одни из самых медийных депутатов современной Госдумы - Анна Кузнецова, Петр Толстой и Дмитрий Кузнецов", - сказали в пресс-службе.

Также своих номинантов могут представить руководитель и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов, рэпер и бывший военкор Аким Апачев, министр по делам молодежи Запорожской области Антон Тицкий, благотворительный фонд писателя Захара Прилепина, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич и Telegram-каналы, которые регулярно освещают специальную военную операцию. Каждый номинатор сможет представить только одну заявку в одной из трех номинаций.

"Премия должна выйти за пределы ограниченной окололитературной тусовки, которая привыкла награждать друг друга последние 30 лет. Сам Владлен был как свежий ветер. Важно, чтобы, как и 100 лет назад, молодые ветра с юга вдохнули жизнь в русскую литературу. Поэтому среди номинаторов как солидные литературные институции, так и культуртрегеры новой патриотической волны", - сказал ТАСС Кузнецов.

Прием заявок продлится с 12 июня по 4 ноября, премия будет вручаться в номинациях "Художественная проза", "Публицистика" и "Медиапроект". Специальным призом "Скальд Новороссии" по совместному решению оргкомитета и экспертного совета будет награжден автор из числа действующих участников СВО или иных боевых действий либо ветеран боевых действий. Награждение победителей намечено на 25 апреля следующего года. Приз за первое место в каждой из номинаций - 1 млн рублей, за второе место - 500 тыс., за третье место - 250 тыс. Размер специального приза - 1 млн рублей.