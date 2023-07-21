В Москве провели работы по очистке акваторий и углублению дна пассажирских причалов

Необходимость работ была вызвана загрязнением дна Москвы-реки крупным бытовым мусором и металлоломом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по очистке акваторий и углублению дна столичных причалов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Завершены масштабные работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести. Это позволит в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Для бесперебойной работы судоходства все мероприятия проводились только в будни в утреннее время", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что необходимость гидротехнических работ была вызвана загрязнением дна Москвы-реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может стать причиной повреждения теплоходов.

"Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Задействовали баржу, оборудованную краном для подъема крупного бытового мусора, в более сложных мероприятиях по углублению дна использовалось судно, оснащенное специальным ковшом", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор переместили на берег для утилизации. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.