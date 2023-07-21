В Москве в рамках урбанфорума пройдут творческие выступления и мастер-классы

В частности, 1 августа состоится более 100 мероприятий

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Творческие выступления и мастер-классы приготовили для москвичей в дни проведения Московского урбанистического форума в Лужниках.

"Только в день открытия, 1 августа, здесь состоится более 100 мероприятий, ежедневно на трех сценах с утра и до вечера будут идти красочные шоу, выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп", - сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства столицы.

По данным мэрии, гости площадки смогут увидеть выступления артистов, узнать больше о процессе реставрации исторических зданий и почувствовать себя героями фильмов.

В частности, на площадке "Шапито" обещают небольшие творческие номера, объединенные общим названием "Улочки московские". Здесь цирковые выступления будут сменяться известными песнями и отражать жизнь москвичей различных профессий в разные эпохи. "Зрители увидят выступления воздушных гимнастов и акробатов, номера с участием собак и медведей и многое другое, возле "Шапито" регулярно будут выступать уличные музыканты и артисты", - отмечают в мэрии.

На площадке "Киногород" можно будет принять участие в реконструкции съемок эпизодов легендарных фильмов о Москве, таких как "Карнавал", "Москва слезам не верит", "Служебный роман", а на площадке "Макеты объектов реставрации" представят здания, которые были отреставрированы в рамках городской программы.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября 2023 года на нескольких площадках столицы: в парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и Гостином Дворе.