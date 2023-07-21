21 июля, 06:18

В Сватовском районе ЛНР без электричества остались более 2,4 тыс. абонентов

Причиной стало автоматическое отключение линии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Автоматическое отключение линии стало причиной обесточивания более 2,4 тыс. абонентов в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"20 июля в результате автоматического отключения линии 10 кВ (киловольт - прим. ТАСС) без электроснабжения 2 410 абонентов в населенных пунктах Меловатка, Новоалександровка, Залиман, Новоникольское (Сватовский район - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осмотр линии электропередачи запланирован на 21 июля. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация