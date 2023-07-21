Тропический шторм "Доксури" сформировался возле Филиппин и движется к Тайваню

Центральное метеорологическое управление острова отметило, что шторм продолжает набирать силу - максимальная скорость порывов ветра уже достигает 25 м/с, однако в ближайшие 48 часов может увеличиться в полтора раза, до 38 м/с

ГОНКОНГ, 21 июля. /ТАСС/. Пятый в этом году тропический шторм в Тихоокеанском регионе "Доксури" сформировался в пятницу утром к востоку от Филиппин и движется в сторону Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, шторм смещается в северо-западном направлении со скоростью 15 км/ч. Как отмечают специалисты, "Доксури" продолжает набирать силу - максимальная скорость порывов ветра уже достигает 25 м/с, однако в ближайшие 48 часов может увеличиться в полтора раза, до 38 м/с.

Траектория шторма продолжает меняться, однако, по нынешним оценкам тайваньских метеорологов, в понедельник "Доксури" повернет возле филиппинского острова Лусон на север и начнет двигаться в сторону Тайваня.

Ожидается, что "Доксури" вскоре усилится до тайфуна и будет мощнее, чем обрушившийся на этой неделе на Южный Китай тайфун "Талим".