Автомобильная пробка образовалась на границе России в Челябинской области

По данным пресс-службы управления дорог "Южный Урал", появление затора не связано с дорожными работами

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Затор из автомобилей образовался на границе с Казахстаном в Челябинской области, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"Автомобильная пробка на выезд из России (граница с Республикой Казахстан) не связана с дорожными работами по устройству слоев износа, которые производятся в обратном направлении (из Республики Казахстан на территории России). Оперативную информацию о причинах автомобильной пробки, пропускной способности пункта и прочем можно получить в пограничном управлении УФСБ по Челябинской области", - говорится в сообщении.

ТАСС запросил комментарий пограничного управления.