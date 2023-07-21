Москвичи могут оформить анкету онлайн для диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва"

Анкета содержит около 40 вопросов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жители Москвы могут оформить анкету-опросник для прохождения диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" онлайн. Она содержит около 40 вопросов, их количество может меняться в зависимости от ответов о личном и семейном анамнезе, образе жизни и вредных привычках, сообщается в пятницу на портале мэра столицы.

"Профилактическое обследование в павильонах "Здоровая Москва" занимает около часа. Это удобно, комфортно и быстро. Еще больше времени можно сэкономить, если перед обследованием заполнить анкету онлайн. Она есть в электронной медкарте, ответить на вопросы можно дома, по пути на работу или отдыхая на природе", - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

На портале подчеркивается, что переболевшие COVID-19 проходят дополнительный опрос, направленный на выявление постковидного синдрома. Этот полезный функционал позволяет пройти обследование еще быстрее: за время работы проекта горожане сэкономили около тысячи часов. Анализ результатов опроса помогает сразу выявить у посетителей павильонов возможность развития хронических заболеваний. На основании полученных данных врач примет решение о назначении дополнительных исследований или консультаций у узких специалистов.