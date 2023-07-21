Прокуратура оспаривает решение суда о взятии под стражу наместника Киево-Печерской лавры

Адвокат Никита Чекман считает, что украинские прокуроры хотят добиться более жесткой меры пресечения митрополиту Павла

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Киевская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда о взятии под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла с возможностью внесения залога. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), считает, что прокуроры хотят добиться более жесткой меры пресечения.

"Стало известно, что прокурором Киевской областной прокуратуры <...> подана апелляционная жалоба на решение Соломенского районного суда города Киева, согласно которой, напомню, митрополит Павел помещен в СИЗО", - написал Чекман в Telegram-канале.

Адвокат полагает, что прокурор хочет добиться увеличения суммы залога или запрета для митрополита посещать Киево-Печерскую лавру и храмы УПЦ в случае внесения залога. Прокурор просил о таком запрете еще на заседании суда, но тогда его требование не удовлетворили. "Будет очень интересно ознакомиться с очередным "произведением цинизма" наших доблестных гонителей веры", - подытожил Чекман.