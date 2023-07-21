Минздрав отметил высокий запрос молодежи на медицинское образование

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, абитуриенты заинтересованы в обучении, у них "горящие глаза"

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Минздрав России видит высокий запрос на получение медицинского образования от молодежи, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Высокий запрос сегодня идет от молодежи на медицинскую специальность, высокие конкурсы", - сказал он журналистам по итогам посещения нескольких медицинских объектов в Барнауле.

Министр добавил, что абитуриенты заинтересованы в обучении, у них "горящие глаза".

"Для высшего образования - хочу отметить, что у нас на 26% увеличилось количество мест за последние четыре года, и это относится к специалитету. Практически в два раза увеличилось количество подготовки специалистов в ординатуре", - сказал он.

В России, по словам Мурашко, реализуют восемь ключевых мер социальной поддержки для медицинских работников.

"В этом году у нас вышло в практику 45 тыс. специалистов и 85 тыс. среднего медицинского персонала. Чуть больше будет в следующем году. Мы ежегодно наращиваем цифры приема. Причем, хочу отметить, что 75% поступающих - это целевики", - добавил он.