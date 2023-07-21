В аэропорту Мадрида экоактивистки устроили акцию и нарушили его работу

Девушек уже задержали, сообщили в гражданской гвардии страны

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Две экологические активистки устроили в пятницу акцию в аэропорту столицы, нарушив его работу. Об этом сообщила организация Futuro Vegetal в Twitter.

По ее информации, девушки "обошли службу безопасности аэропорта Мадрид - Барахас и попали на взлетно-посадочную полосу, где приклеились руками к асфальту, чтобы помешать воздушному движению". У активисток был с собой плакат, на котором было написано: "Сплоченный народ действует без партии". В организации призвали жителей страны объединиться, чтобы "противостоять наихудшим последствиям климатического кризиса, независимо от результатов" всеобщих выборов 23 июля.

Как передает агентство EFE, взлетно-посадочную полосу пришлось временно закрыть. В гражданской гвардии корреспонденту ТАСС заявили, что девушки уже задержаны.

Ранее сторонники Futuro Vegetal неоднократно устраивали разные акции в Испании. 14 июля экоактивисты пробрались на территорию аэропорта испанского острова Ивиса (автономное сообщество Балеарские острова) и облили краской частный самолет. В ноябре 2022 года двое молодых людей приклеились руками к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) в Национальном музее Прадо в Мадриде.