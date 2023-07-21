Кириенко заявил, что в России сегодня нет более уважаемых людей, чем участники СВО

По словам первого замруководителя администрации президента, участники спецоперации "взяли на себя ответственность за судьбу страны"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более уважаемых людей в России, чем участники специальной военной операции, сейчас нет, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участники специальной военной операции. Вчера мы проводили на легендарном Бородинском поле современную, высокотехнологичную, обновленную "Зарницу". Я разговаривал с ребятами-участниками: для каждого из них люди, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу страну, - настоящие герои и настоящий пример для подражания", - сказал Кириенко, выступая на первом форуме ветеранов боевых действий СВО.

"Они смотрят на вас и хотят стать такими же", - добавил он.

По словам Кириенко, участники СВО "взяли на себя ответственность за судьбу страны". "В момент вызова, в момент, когда против нашей страны объявлена настоящая война, встали на защиту Отечества", - подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.